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  4. Sağanağın vurduğu Trabzon'da heyelan: 3 ev hasar gördü!

Sağanağın vurduğu Trabzon'da heyelan: 3 ev hasar gördü!

Trabzon'da önceki gün etkili olan sağanakta Ağıllı Mahallesi’nde meydana gelen heyelanda 3 ev hasar gördü.

Kaynak: DHA
Sağanağın vurduğu Trabzon'da heyelan: 3 ev hasar gördü! - Resim: 1

Kentte önceki gün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İl geneline 1 saatte metrekareye 63 kilogram yağış düştü, cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. 

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Sağanağın vurduğu Trabzon'da heyelan: 3 ev hasar gördü! - Resim: 2

Şiddetli sağanak nedeniyle Ortahisar ilçesinde bulunan Ağıllı Mahallesi’nde heyelan ve toprak kaymaları meydana geldi. 

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Sağanağın vurduğu Trabzon'da heyelan: 3 ev hasar gördü! - Resim: 3

Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları 3 eve hasar verdi, mahalle yolunu ulaşıma kapattı. 

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Sağanağın vurduğu Trabzon'da heyelan: 3 ev hasar gördü! - Resim: 4

İhbar üzerine mahalleye gelen Ortahisar Belediyesi’ne ait ekipler bölgede hafriyat kaldırma çalışması başlattı. 

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