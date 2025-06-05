Sağanağın vurduğu Trabzon'da heyelan: 3 ev hasar gördü!
Trabzon'da önceki gün etkili olan sağanakta Ağıllı Mahallesi’nde meydana gelen heyelanda 3 ev hasar gördü.
Kaynak: DHA
Kentte önceki gün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İl geneline 1 saatte metrekareye 63 kilogram yağış düştü, cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.
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Şiddetli sağanak nedeniyle Ortahisar ilçesinde bulunan Ağıllı Mahallesi’nde heyelan ve toprak kaymaları meydana geldi.
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Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları 3 eve hasar verdi, mahalle yolunu ulaşıma kapattı.
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İhbar üzerine mahalleye gelen Ortahisar Belediyesi’ne ait ekipler bölgede hafriyat kaldırma çalışması başlattı.
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