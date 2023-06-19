Sağanak Doğu Ekspresi'ni de vurdu! Seferler durduruldu

Merkez ilçesindeki Osmangazi ve Kimeski mahallelerinde de dereler taştı. Yollar ve bahçeler çamurla kaplandı. Bahşılı ilçesinde ise içme suyu kuyularına sel suyu karıştı. Bölgedeki çeşmelerden, çamurlu su akmaya başladı. İlçeye bağlı Küreboğazı köyünde de içme suyu hattı zarar gördü. (DHA)