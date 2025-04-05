Sağanak ve dolu facia getirdi: 12 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
Ankara-Niğde Otoyolu'nda şiddeti dolu ve yağmur yağışıyla birlikte görüş mesafesinin düşmesi sonucu 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 10 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA
Kaza, Ankara - Niğde Otoyolu Aksaray’ın Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Niğde istikametine seyreden 12 araç, şiddetli dolu ve yağmur yağışı sonucu görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte birbirine girdi.
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Kazada 10 kişi yaralanırken düğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibiyle jandarma sevk edildi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
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Ardından yaralılar Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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