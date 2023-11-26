Sağanak ve fırtına vurdu! Çatılar uçtu, yollar göle döndü

KAĞITHANE'DE BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU

İstanbul'da kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışın etkisiyle Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.