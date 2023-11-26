Sağanak ve fırtına vurdu! Çatılar uçtu, yollar göle döndü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından lodos ve sağanak yağış bazı şehirleri olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü için 67 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunmuştu. Meteoroloji'nin uyarısının ardından birçok ilde fırtına ve sağanak etkisini gösterdi.
İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR: DALGALAR 2-3 METREYE ULAŞTI
Dün öğle saatlerinde başlayan fırtınanın bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörülen fırtına, İstanbul'da etkisini gösterdi. Beşiktaş sahiline vuran dalgaların boyu 2-3 metreye ulaşırken, deniz seferleri de olumsuz etkilendi.
İDO tarafından yapılan açıklamada fırtınanın etkisiyle pazar günü de deniz seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.
KAĞITHANE'DE BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU
İstanbul'da kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışın etkisiyle Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Semavi Sokak'ta bir binanın çatılarından saclar koparak sokağa düştü. Düşen parçalar nedeniyle park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluştu.