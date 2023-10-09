Sağanak yağış Artvin'i fena vurdu!

İHA'nın haberine göre AFAD tarafından yapılan incelemeler sonucunda tedbir amaçlı 2 ev boşaltıldı. Yağışlar nedeniyle Borçka ilçesine bağlı Güreşen Köyünde meydana gelen toprak kaymaları ile köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı.