Sağanak yağış felakete dönüştü: Sel sularında can pazarı!
Ankara'da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti. Yolların göle döndüğü, alt geçitlerin kapandığı ve tarım arazilerinin sular altında kaldığı felakette, Keçiören'de sel sularına kapılan bir vatandaşın ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı.
Başkent Ankara, öğle saatlerinde başlayan ve etkisini hızla artıran şiddetli sağanak yağış ile dolu felaketine teslim oldu. Özellikle Keçiören, Yenimahalle, Beypazarı ve Bala ilçelerinde etkili olan yağış yolların çökmesine, alt geçitlerin sularla dolmasına ve kentin kilit noktalarında trafiğin durmasına neden oldu.
Yenimahalle ve Keçiören'de çok sayıda iş yerinin ve evlerin zemin katlarını su basarken, sürücüler alt geçitlerde mahsur kaldı. Keçiören ilçesindeki Şehit Kubilay Mahallesi'nde yol çökerken, yol kenarındaki çöp konteynerleri de yağmur suyu ile sürüklendi.
Öte yandan Beypazarı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi. İlçedeki birçok tarım arazisi, su altında kaldı. Bala ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle de sokaklar beyaza büründü.
Sel sularına kapıldılar
Keçiören'de caddelerin adeta azgın bir nehre dönüştüğü anlarda, bir vatandaş dengesini kaybederek şiddetli sel sularına kapıldı. Çevredeki diğer vatandaşların canlarını tehlikeye atarak yardıma koştuğu ve kurtarma çalışmaları sırasında onların da bir süre suda sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.