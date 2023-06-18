Sağanak yağış felç etti! Hastaneyi su bastı, hastalar tahliye edildi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde sağanak sonrası sokaklar göle döndü, birçok ev ve işyeri ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesini su bastı. Hastanede tedbir amaçlı hastalar tahliye edilirken 13 hasta da başka hastaneye sevk edildi.
İHA'nın haberine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 16.00 sıralarında başlayan ve 3 saat etkili olan sağanak metrekareye yaklaşık 80 kilogram düştü.
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Sokaklar göle dönerken, ev ve iş yerlerini ve Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesini su bastı.
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Sokaklarda yaklaşık 60 santimetre yüksekliğinde suyla dolarken arabalarda su içinde kaldı.
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İlçedeki bir pazaryerinin çatısı da aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü. Büyük maddi hasarın yaşandığı su baskınlarında ekiplerin tahliye çalışması devam ediyor.
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