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Sağanak yağış fena vurdu: Tarım arazileri sular altında

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Kuvvetli yağış nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Sağanak yağış fena vurdu: Tarım arazileri sular altında - Resim: 1

Menteşe ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

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Sağanak yağış fena vurdu: Tarım arazileri sular altında - Resim: 2

Muğla-Yılanlı kara yolu ile Muğla-Denizli kara yolunun bazı kesimlerinde toprak kayması nedeniyle kaya parçaları yola döküldü. Ekipler yaptıkları çalışmalarla yolları ulaşıma açtı.

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Sağanak yağış fena vurdu: Tarım arazileri sular altında - Resim: 3

Aralıklarla etkili olan yağış ve fırtına Köyceğiz Gölü'nün su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Yağışlar nedeniyle bazı narenciye bahçeleri de su altında kaldı.

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Sağanak yağış fena vurdu: Tarım arazileri sular altında - Resim: 4

İl genelinde yağışlar aralıklarla sürüyor.

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