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Sağanak yağışlar bir ilimizi fena vurdu: 1 kişi öldü

Gaziantep'te bir site görevlisi, aşırı yağış su basan garajı temizlerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA / İHA
Sağanak yağışlar bir ilimizi fena vurdu: 1 kişi öldü - Resim: 1
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Sağanak yağışlar bir ilimizi fena vurdu: 1 kişi öldü - Resim: 2

Gaziantep'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

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Sağanak yağışlar bir ilimizi fena vurdu: 1 kişi öldü - Resim: 3

Bazı köprülü kavşaklardaki araçla suya gömüldü. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, belediye ekipleri ve polis sevk edildi.

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Sağanak yağışlar bir ilimizi fena vurdu: 1 kişi öldü - Resim: 4

Bir site görevlisi, aşırı yağış su basan garajı temizlerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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