Sağanak yağışlar bir ilimizi fena vurdu: 1 kişi öldü
Gaziantep'te bir site görevlisi, aşırı yağış su basan garajı temizlerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA / İHA
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Gaziantep'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.
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Bazı köprülü kavşaklardaki araçla suya gömüldü. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, belediye ekipleri ve polis sevk edildi.
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Bir site görevlisi, aşırı yağış su basan garajı temizlerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
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