Sağanaklar bir şehrimizi daha yuttu: Köprüler yıkıldı, ev ve iş yerleri sular altında!
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şiddetli sağanak ve eriyen kar suları Habur Çayı'nı taşırdı. Debisi hızla yükselen çay, köprüleri yıktı; çok sayıda ev, ahır ve iş yerini sular altında bıraktı. Camilerden art arda uyarıların yapıldığı ilçede maddi hasar büyük. Can kaybının yaşanmadığı felaketin ardından yetkililer yeni taşkın riskine karşı teyakkuza geçti.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karların hızla erimesi ve üzerine eklenen kuvvetli sağanak yağışlar büyük bir sel felaketine yol açtı. Habur Çayı’nın taşması sonucu ulaşım hatları koptu, dere yatağındaki yerleşim yerleri suyla doldu.
Bölgede günlerdir etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, Beytüşşebap'ta hayatı durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının artışıyla hızla eriyen kar suları, sağanak yağışla birleşince Habur Çayı'nın debisi rekor seviyeye ulaştı. Taşkınlar nedeniyle köyler arasındaki bağlantıyı sağlayan çok sayıda köprü yıkılarak kullanılamaz hale geldi.
Yükselen su seviyesi sadece yolları değil, dere yatağına yakın konumdaki yerleşim birimlerini de vurdu. Birçok ev ve ahırın sular altında kaldığı ilçede, vatandaşlar eşyalarını ve hayvanlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tarım arazilerinde ve yapılarda ciddi maddi hasar meydana geldi.
Sel riskinin artması üzerine ilçe merkezinde ve köylerde cami hoparlörlerinden sık sık anonslar yapıldı. Vatandaşların çay kenarlarından uzak durmaları ve yüksek kesimlere çıkmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Ekipler, tıkanan kanalizasyon ve su yollarını açmak için iş makineleriyle seferber oldu.