Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık açık uyardı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi. AVM önlerinde uzun kuyruklar oluştuğunu belirten Bakan Koca, "Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor" diyerek tepkisini gösterdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM'lerin açılması üzerine yaşanan yoğunluğa ilişkin uyarılarda bulundu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir alışveriş merkezi önünde çekilen kalabalığın fotoğrafını paylaştı.