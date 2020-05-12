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  3. 12 Mayıs 2020 00:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık açık uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi. AVM önlerinde uzun kuyruklar oluştuğunu belirten Bakan Koca, "Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor" diyerek tepkisini gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık açık uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM'lerin açılması üzerine yaşanan yoğunluğa ilişkin uyarılarda bulundu. 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık açık uyardı!

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir alışveriş merkezi önünde çekilen kalabalığın fotoğrafını paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık açık uyardı!

Bakan Koca ''Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık açık uyardı!

Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı.

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