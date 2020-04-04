SON DAKİKA
TÜM BÜYÜKŞEHİRLERE VE ZONGULDAK'A GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI
TOPLU ALANLARDA MASKE KULLANIMI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ
20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ
SOKAKTA 3 ADIMDAN DAHA YAKIN YÜRÜNMEYECEK
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 04 Nisan 2020 10:53

Hangi ilde kaç koronavirüs ölümü var ? İşte il il tam liste

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası ilk kez il bazlı ölüm sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. İstanbul can kaybının en çok olduğu il olurken, Adana, Sakarya, Kocaeli, Kayseri, Bursa ve Konya'daki ölü sayısı da dikkat çekici.

Hangi ilde kaç koronavirüs ölümü var ? İşte il il tam liste

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin son bilgileri paylaştı. Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldığını belirten Bakan Koca, 2 bin 786 yeni pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı. 69 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de kornavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 20 bin 921'e çıktı.

1/ 55
Hangi ilde kaç koronavirüs ölümü var ? İşte il il tam liste

EN ÇOK CAN KAYBININ OLDUĞU İL İSTANBUL Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya olurken, en çok can kaybının olduğu iller ise İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli olarak sıralandı. 

2/ 55
Hangi ilde kaç koronavirüs ölümü var ? İşte il il tam liste

Türkiye'de şu anda sadece 25 ilde can kaybı yaşanmadı. Hayatını kaybedenlerin yüzde 80'i 60 yaş üstü oldu.

3/ 55
Hangi ilde kaç koronavirüs ölümü var ? İşte il il tam liste

PEKİ HANGİ İLDE KAÇ CAN KAYBI VAR? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta başında illerdeki vaka sayılarını açıklamıştı. Bugün ise ilk kez il bazlı ölüm sayılarını verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından can kaybının dağılımını gösteren harita da kamuoyu ile paylaşıldı. İşte illerin can kayıpları:

4/ 55
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM