Sağlık Bakanlığı uyardı: Bayramda bu gıdalardan uzak durun!
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte başlayacak olan bayram tatili, beslenme alışkanlıklarında ani bir değişimi de beraberinde getiriyor. Sağlık Bakanlığı, bayramda aşırı şekerli ve yağlı gıda tüketiminin yol açabileceği sindirim sorunları ile kan şekeri dengesizliklerine karşı vatandaşları uyardı.
Bir ay süren oruç ibadetinin ardından başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde Sağlık Bakanlığı, sindirim sistemi rahatsızlıklarını ve kan şekeri düzensizliklerini önlemek amacıyla kapsamlı bir beslenme rehberi yayımladı.
Bayram sabahına hafif başlangıç
Bakanlık açıklamasında, bayram gününün ilk ve en önemli kuralının hafif bir kahvaltı olduğu vurgulandı. Uzun süren açlık döneminden çıkan metabolizmanın yorulmaması için ağır, yağlı ve hamur işi ağırlıklı sofralardan kaçınılması gerektiği belirtildi.
Şerbetli tatlı yerine sütlü alternatifler
Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan ikramlar konusunda "ölçü" uyarısı yapıldı:
Tatlı Seçimi: Şerbetli ve ağır tatlılar yerine meyveli veya sütlü tatlılar tercih edilmeli.
Tek Seçim Kuralı: Börek, sarma veya dolma gibi ikramlarda aynı öğünde sadece bir çeşit seçilmeli.
Pişirme Yöntemi: Kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara veya fırında pişirme yöntemlerine öncelik verilmeli.
Kronik hastalığı olanlara uyarı
Diyabet, hipertansiyon, obezite ve kalp-damar rahatsızlığı bulunan bireylerin bayramda "kaçamak" yapmamasının hayati önem taşıdığı hatırlatıldı. Şekerli ve asitli içeceklerin kan şekerini hızla yükselterek ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edildi.