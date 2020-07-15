Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle otopsi işlemlerinde alınacak yeni önlemleri açıkladı.
Covid-19 nedeniyle ölenlerin akciğer ve diğer organlarında virüs bulunabileceğinden otopsiler mümkünse negatif basınçlı salonlarda, mümkün değilse iyi havalanan bir odada gerekli koruma önlemleri alınarak yapılacak.
Otopside mümkün olan en az sayıda kişi görev alacak. Otopsiye katılan ve odanın temizliğini yapan tüm personelin isimleri ve yaptıkları işlemlerin kaydı tutulacak.
Bakanlık, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin “sağlık kurumlarında çalışma” bölümüne “Otopsilerde Alınacak Önlemler” başlığını ekleyerek güncellemeye gitti.
Bu çerçevede bakanlık Covid-19’a bağlı ölümlerde mümkün olduğunca ölü muayenesi ile karar verilmeye çalışılmasını, otopsi yapılmamasını önerdi.
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin akciğer ve diğer organlarında virüs bulunabileceğini vurgulayan Bakanlık “Otopside yoğun aerosol oluşturan işlemler yapılması nedeniyle olası/kesin Covid-19 otopsileri mümkünse negatif basınçlı salonlarda, mümkün değilse iyi havalanan bir odada gerekli koruma önlemleri alınarak yapılmalıdır” uyarısında bulundu.