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  3. 15 Temmuz 2020 10:13

Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle otopsi işlemlerinde alınacak yeni önlemleri açıkladı.

Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Covid-19 nedeniyle ölenlerin akciğer ve diğer organlarında virüs bulunabileceğinden otopsiler mümkünse negatif basınçlı salonlarda, mümkün değilse iyi havalanan bir odada gerekli koruma önlemleri alınarak yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Otopside mümkün olan en az sayıda kişi görev alacak. Otopsiye katılan ve odanın temizliğini yapan tüm personelin isimleri ve yaptıkları işlemlerin kaydı tutulacak.

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Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Bakanlık, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin “sağlık kurumlarında çalışma” bölümüne “Otopsilerde Alınacak Önlemler” başlığını ekleyerek güncellemeye gitti.

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Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Bu çerçevede bakanlık Covid-19’a bağlı ölümlerde mümkün olduğunca ölü muayenesi ile karar verilmeye çalışılmasını, otopsi yapılmamasını önerdi.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin akciğer ve diğer organlarında virüs bulunabileceğini vurgulayan Bakanlık “Otopside yoğun aerosol oluşturan işlemler yapılması nedeniyle olası/kesin Covid-19 otopsileri mümkünse negatif basınçlı salonlarda, mümkün değilse iyi havalanan bir odada gerekli koruma önlemleri alınarak yapılmalıdır” uyarısında bulundu.

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