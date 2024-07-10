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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında yangın

İstanbul Üsküdar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında yangın - Resim: 1

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Selimiye Tıbbiye Caddesi'nde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tarihi binasının çatı katında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında yangın - Resim: 2

İddiaya göre binada tadilat vardı. Çatı katında başlayan yangının nedeni henüz bilinmiyor.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında yangın - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında yangın - Resim: 4

KUBBE ÇÖKTÜ


Ekiplerin müdahalesi sırasında binanın kubbesi çöktü.

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