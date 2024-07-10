Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında yangın
İstanbul Üsküdar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesi Selimiye Tıbbiye Caddesi'nde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tarihi binasının çatı katında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
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İddiaya göre binada tadilat vardı. Çatı katında başlayan yangının nedeni henüz bilinmiyor.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
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KUBBE ÇÖKTÜ
Ekiplerin müdahalesi sırasında binanın kubbesi çöktü.
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