Sağlık çalışanlarının karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi

Olumsuz hava nedeniyle aşısını olamadığını belirten Ferhat Çom, mobil sağlık ekiplerinin evine gelip, aşı yapmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Herkese aşı olması çağrısında bulunan Çom, "Kar yağışı nedeniyle üçüncü doz aşımı vurulamamıştım. Bu da sanıyorum sağlık merkezinin sisteminde gözükmüş. Sağlık merkezinden beni aradılar. Aşımı olmadığımı söyleyip, neden olmadığımı sordular. Ben de kar yağışı nedeniyle aşımı olamadığımı söyledim. Onlar da kendilerinin gelip aşıyı yapabileceklerini söylediler. Kabul ettim. Bugün üçüncü doz aşımı oldum. Bizim ayağımıza gelip aşımızı vurdular. Tüm vatandaşlarımızın da aşılarını olmalarını tavsiye ederim. Devletimizden de Allah razı olsun" diye konuştu.