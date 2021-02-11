Sağlık personeline ileri sürüş eğitimi

Güvenli sürüşün her geçen gün büyük önem kazanması nedeniyle eğitimler sırasında, trafikteki diğer araçlardan kaçınma ve panik anında nasıl hareket edileceğine ilişkin teknikler, sürücülerin direksiyon hakimiyetlerinin artması ve direksiyon tutuş tekniklerinin yanı sıra, kaçamak manevra, panik frenleme, ambulansı park edebilme ve ani çıkabilecek engellere karşı hazırlıklı olmalarının uygulamaları yapılıyor.