Şahan Gökbakar'dan duygulara tercüman olan Elmalı davası yorumu
Antalya'nın Finike ilçesinde, iki kardeşin istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada, tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasına tepkiler devam ediyor.
Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili #ElmalıDavası etiketiyle binlerce paylaşım yapılıyor. Elmalı davasında siyasetçiler, sporcular ve spor kulüpleri de dahil olmak üzere herkes tek ses olurken; birçok oyuncu, müzisyen ve sanatçıdan da olaya ilişkin ciddi tepkiler gelmeye devam ediyor.
Ünlü oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar da olayla ilgili tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.
'İNSANIN BÖĞÜRE BÖĞÜRE AĞLAYASI GELİYOR'
Gökbakar paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bir anne, üvey baba ve bunların bazı tanıdıkları 6 ve 9 yaşında iki çocuğa cinsel tacizde bulunuyor. Babaanne bu olayı polise bildiriyor."
"Çocuklar psikologlar tarafından inceleniyor ve bu dönemde çocuklar resimler yaparak, çizerek tacizi ve tecavüzü anlatıyorlar. Mahkeme önce tutukladığı sanıkları ikinci celsede serbest bırakıyor öyle mi??? Gerçekten böyle mi??? İnsanın böğüre böğüre ağlayası geliyor sinirden."