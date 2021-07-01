Şahan Gökbakar'dan duygulara tercüman olan Elmalı davası yorumu

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili #ElmalıDavası etiketiyle binlerce paylaşım yapılıyor. Elmalı davasında siyasetçiler, sporcular ve spor kulüpleri de dahil olmak üzere herkes tek ses olurken; birçok oyuncu, müzisyen ve sanatçıdan da olaya ilişkin ciddi tepkiler gelmeye devam ediyor.