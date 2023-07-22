Sahil Güvenlik'ten ''Denize girmeyin'' anonsu

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı ilçede hissedilen bunaltıcı sıcaklık nedeniyle, güneş ışınlarının en dik geldiği öğle saatlerinde denize girilmemesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile jandarma ekipleri tarafından uyarı anonsları yapıldı.