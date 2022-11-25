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  4. Sahile vuran devasa el iskeleti bulundu: Uzaylılara mı ait?

Sahile vuran devasa el iskeleti bulundu: Uzaylılara mı ait?

Brezilya’da bir çift, sahilde yürürken uzun kemikli parmakları olan dev bir el iskeleti buldu.

Sahile vuran devasa el iskeleti bulundu: Uzaylılara mı ait? - Resim: 1

Brezilya'da bir kumsalda karaya vuran bir iskelet el kuma gömülü halde bölgede dolaşan bir çift tarafından bulundu.  

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Sahile vuran devasa el iskeleti bulundu: Uzaylılara mı ait? - Resim: 2

UZAYLI ELİNE BENZETİLDİ
Söz konusu el, halk arasında dünya dışı bir varlığa ait olduğuna dair iddialar nedeniyle korkuya neden oldu.

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Sahile vuran devasa el iskeleti bulundu: Uzaylılara mı ait? - Resim: 3

50 MİLYON YIL ÖNCE YAŞAYAN BİR DENİZ CANLISINA AİT


Tuhaf bir şekilde uzun olan el iskeletini bulan Leticia Gomes Santiago ve erkek arkadaşı Devanir Souza yetkililere haber verdi. 

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Sahile vuran devasa el iskeleti bulundu: Uzaylılara mı ait? - Resim: 4

Elin görüntülerini inceleyen deniz biyoloğu Eric Comin, iskeletin balinalar ve yunuslara içeren aynı atadan gelen ve suda yaşayan memeli türlerine denilen cetacean sınıfından bir canlıya ait olduğunu söyledi.

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