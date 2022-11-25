Sahile vuran devasa el iskeleti bulundu: Uzaylılara mı ait?
Brezilya’da bir çift, sahilde yürürken uzun kemikli parmakları olan dev bir el iskeleti buldu.
Brezilya'da bir kumsalda karaya vuran bir iskelet el kuma gömülü halde bölgede dolaşan bir çift tarafından bulundu.
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UZAYLI ELİNE BENZETİLDİ
Söz konusu el, halk arasında dünya dışı bir varlığa ait olduğuna dair iddialar nedeniyle korkuya neden oldu.
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50 MİLYON YIL ÖNCE YAŞAYAN BİR DENİZ CANLISINA AİT
Tuhaf bir şekilde uzun olan el iskeletini bulan Leticia Gomes Santiago ve erkek arkadaşı Devanir Souza yetkililere haber verdi.
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Elin görüntülerini inceleyen deniz biyoloğu Eric Comin, iskeletin balinalar ve yunuslara içeren aynı atadan gelen ve suda yaşayan memeli türlerine denilen cetacean sınıfından bir canlıya ait olduğunu söyledi.
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