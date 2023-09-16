Sahra Çölü'nde inanılmaz görüntüler: Küçük göller oluştu
Libya'nın doğusunda etkisini gösteren Daniel Fırtınası binlerce kişinin yaşamını kaybetmesine sebep olurken fırtınanın etkisiyle meydana gelen sel felaketinin bilançosu da her geçen gün artış gösteriyor.
Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen Daniel Fırtınası'nın etkisiyle oluşan sel felaketinin etkileri ülkeyi vurmaya devam ediyor. Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da yol açtığı sel felaketinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybının artabileceği aktarıldı. Selin etkisiyle Sahra Çölü'nde küçük göller meydana geldi.
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SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI
Sosyal medyada paylaşılan ve Sahra Çölü'nden çekilen görüntülerde dünyanın en büyük üçüncü çölünde oluşan göller gösterildi. Selin ardından Sahra Çölü'nü görenler tanımakta zorlandı. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı
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