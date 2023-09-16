Sahra Çölü'nde inanılmaz görüntüler: Küçük göller oluştu

Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen Daniel Fırtınası'nın etkisiyle oluşan sel felaketinin etkileri ülkeyi vurmaya devam ediyor. Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da yol açtığı sel felaketinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybının artabileceği aktarıldı. Selin etkisiyle Sahra Çölü'nde küçük göller meydana geldi.