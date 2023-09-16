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Sahra Çölü'nde inanılmaz görüntüler: Küçük göller oluştu

Libya'nın doğusunda etkisini gösteren Daniel Fırtınası binlerce kişinin yaşamını kaybetmesine sebep olurken fırtınanın etkisiyle meydana gelen sel felaketinin bilançosu da her geçen gün artış gösteriyor.

Sahra Çölü'nde inanılmaz görüntüler: Küçük göller oluştu - Resim: 1

Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen Daniel Fırtınası'nın etkisiyle oluşan sel felaketinin etkileri ülkeyi vurmaya devam ediyor. Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da yol açtığı sel felaketinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybının artabileceği aktarıldı. Selin etkisiyle Sahra Çölü'nde küçük göller meydana geldi.

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Sahra Çölü'nde inanılmaz görüntüler: Küçük göller oluştu - Resim: 2

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyada paylaşılan ve Sahra Çölü'nden çekilen görüntülerde dünyanın en büyük üçüncü çölünde oluşan göller gösterildi. Selin ardından Sahra Çölü'nü görenler tanımakta zorlandı. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

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Sahra Çölü'nde inanılmaz görüntüler: Küçük göller oluştu - Resim: 3
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Sahra Çölü'nde inanılmaz görüntüler: Küçük göller oluştu - Resim: 4
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