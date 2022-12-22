Sahte doktorun planı deşifre oldu
Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor A.Ö.'nün yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Ö.'nün ameliyatlara girdiği ve hastanede kendisine doğum günü kutlaması düzenlediği görüldü. Öte yandan sahte doktorun bir sonraki hedefinin Ankara Şehir Hastanesi olduğu iddia edildi.
Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki sahte doktor olayında yeni fotoğraflar ortaya çıktı.
Fotoğraflarda sahte doktor A.Ö.'nün (21) ameliyatlarda yer aldığı ve ameliyata girmeden önce hastane personeli tarafından giydirildiği görüldü.
Ö.'ye hastanedeki personel tarafından doğum günü kutlaması düzenlendiği, boynunda yaka kartı ile hastane acili önünde gece nöbetlerine kaldığını ima eden fotoğraflar ortaya çıktı.
"HEDEFİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ'YDİ" İDDİASI
Sahte doktorun Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden sonraki durağı için planlar yaptığı öne sürüldü.
Sahte doktor Ö.'nün bir sonraki hedefinin Ankara Şehir Hastanesi olduğu, inandırıcılığını artırmak için sahte kaşe, kimlik kartları yaptırdığı ve ameliyat başında video hazırlatmaya çalıştığı iddia edildi.