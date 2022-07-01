Sahte evrak şebekesini bu hatayı yakalattı

Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, şüphelilerin sahte evrak düzenlemek için kullandığı Fatih'teki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda sahte evrak ele geçirildi. Ele geçirilen sahte evraklar arasında cezaevi görüş belgesi, göç idaresi ikamet izni, vekaletname, kimlik, pasaport, taahhütname, adli sicil belgesi, ehliyet, nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri adına düzenlenmiş protokol belgesi, farklı konsolosluk, kamu kurum ve kuruluşlar adına düzenlenmiş kaşe ile sahte 16 bin 450 dolar ve 17 bin lira para da olduğu görüldü.