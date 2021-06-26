Sahte içki faciası polisi harekete geçirdi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin de hastanelik olduğu sahte içki zehirlenmesi olayına ilişkin harekete geçen polis ekipleri, 11 ayrı adrese baskın düzenledi.
Çorlu'da önceki gece Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4'üncü Sokak'ta bir bakkalın yanında Pakistan uyruklu Ikhlague H. (26) yerde baygın yatarken bulundu.
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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
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Ikhlague H.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Önceki geceden itibaren hastaneye zehirlenme şüphesiyle 14 kişi daha başvurdu.
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Bu kişilerin yapılan kontrollerinde içtikleri sahte rakıdan zehirlendikleri belirlenerek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı, durumu ağır olan 9 kişi entübe edildi.
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