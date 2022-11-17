Sahte içki nasıl anlaşılır? İşte vücuttaki ilk belirtileri
Yılbaşına sayılı günler kala sahte alkol kaynaklı ölümlerde dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Peki sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içkinin insan vücuduna etkileri
Sahte içkiler ne kokusundan, ne de tadından anlaşılıyor. Uzmanlar açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
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Sahte içki nedeniyle meydana gelen ölümler Türkiye'nin gündemine oturdu. Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkol kullanılarak üretilen sahte içkiler, çeşitli sağlık sorunlarının yanı sıra ölümlere de neden oluyor.
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Etil alkolden üretilmesi gereken içkilerin maliyetini düşürmeyi amaçlayan bazı üreticiler, içki yapımında etil alkolün dörtte biri fiyatına elde edilebilen metil alkol kullanıyor.
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Tarımsal ürünlerin damıtılmasıyla elde edilen etil alkol yerine kullanılan metil alkol; odun, kömür hatta doğalgaz damıtılarak oluşturuluyor ve kimya sanayisinde kullanılıyor.
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