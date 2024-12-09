Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanı tek tek anlattı

Manavoğlu, “Ülkemizde gıdalarla ilgili taklit konusunda zaten birçok sıkıntı yaşıyoruz. Tabii bunun köküne baktığımızda ekonomi bir sebep. Biraz etik anlamında ne yazık ki üreticilerde de ciddi problemlerimiz var. Alkol kısmına geldiğimizde, özellikle sahte alkol dediğimiz an hakikaten sıkıntılar çok fazla. Sahte alkolün şakası yok. Özellikle metil alkol oranının limitler üzerinde olması görme kaybı ve sonrasında ölüme kadar götüren bir noktaya varıyor" dedi.