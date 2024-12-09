Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanı tek tek anlattı
Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Manavoğlu, artan alkol tüketimiyle birlikte sahte alkol kaynaklı zehirlenme ve ölüm vakalarındaki artış sonrasında sahte alkolü anlamak için tüketicilerin neler yapabileceğini anlattı.
Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Türkiye'de gıdalarda taklit ve tağşiş sorununun uzun süredir devam ettiğini belirterek, sahte üretimin ciddi boyutlara ulaştığını aktardı.
Özellikle sahte alkol konusunun doğrudan insan hayatını tehdit ettiğini belirten Manavoğlu, yılbaşı kutlamalarından önce bu konuda uyarılarda bulundu.
Manavoğlu, “Ülkemizde gıdalarla ilgili taklit konusunda zaten birçok sıkıntı yaşıyoruz. Tabii bunun köküne baktığımızda ekonomi bir sebep. Biraz etik anlamında ne yazık ki üreticilerde de ciddi problemlerimiz var. Alkol kısmına geldiğimizde, özellikle sahte alkol dediğimiz an hakikaten sıkıntılar çok fazla. Sahte alkolün şakası yok. Özellikle metil alkol oranının limitler üzerinde olması görme kaybı ve sonrasında ölüme kadar götüren bir noktaya varıyor" dedi.
Başkan Manavoğlu, piyasada kayıt dışı ve kaçak alkolün de yaygın şekilde bulunduğunu, bu ürünlerin genellikle ruhsatsız ve onaysız yerlerde üretildiğini ifade etti.