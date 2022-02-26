Sahte MİT'çi adliyede suçüstü yakalandı

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Şüpheli Kaan K.'nın üzerindeki iki cep telefonu, MİT yazılı bir evrak ve adliyede çöp kutusuna attığı pembe renkli boş klasöre el konuldu. Poliste ve daha sonra savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Kaan K. emlakçılık yaptığını, şikayetçi ile de bu nedenle tanıştıklarını, olay günü bir suç duyurusunda bulunmak üzere geldiğini, şikayetçinin de kendisinin ağır ceza mahkemesinde işi olduğunu söyleyerek bir dosya almasını istediğini iddia etti. Adliyede buluştuğu şikayetçiyi kendi başına dilekçe verirse sıkıntı yaşayabileceği konusunda uyardığını, ancak şikayetçinin kendisini dinlemeyerek yanından ayrıldığını söyleyen şüpheli Kaan K. dosyayı bu nedenle çöpe attığını, para almadığını söyledi. Şüpheli Kaan K., MİT yazılı evrakın ise sahte olmadığını, 6 ay boyunca haber elemanlığı yaptığını ileri sürerek dolandırıcılık suçlamasını reddetti.