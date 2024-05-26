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Sahte polisler korsan taksiciyi dolandırdı

İstanbul Kağıthane'de sahte taksi çağıran iki kişi, polis kılığında tehdit ederek sürücünün 14 bin lirasını gasbetti.

Sahte polisler korsan taksiciyi dolandırdı - Resim: 1

Çağlayan'da uygulama üzerinden korsan taksi çağıran iki kişi, sürücü Cengiz Y.’ye kendilerini polis olarak tanıttı.

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Sahte polisler korsan taksiciyi dolandırdı - Resim: 2

Sahte polisler, sürücüye yaptığı işin yasal olmadığını, eğer işlem yapılırsa aracının bağlanacağını ve çok ceza alacağını söyleyerek kendisinden para istedi.

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Sahte polisler korsan taksiciyi dolandırdı - Resim: 3

Cengiz Y.'nin 14 bin lirasını alan iki kişi, polis merkezi önünde indi.

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Sahte polisler korsan taksiciyi dolandırdı - Resim: 4

Sürücü 2 gün sonra gidip şikayette bulundu. Yapılan çalışma sonucu, 10 suç kaydı bulunan Oğuz K. ve 2 suç kaydı bulunan Volkan K. yakalandı.

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