Sahte polisler korsan taksiciyi dolandırdı
İstanbul Kağıthane'de sahte taksi çağıran iki kişi, polis kılığında tehdit ederek sürücünün 14 bin lirasını gasbetti.
Çağlayan'da uygulama üzerinden korsan taksi çağıran iki kişi, sürücü Cengiz Y.’ye kendilerini polis olarak tanıttı.
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Sahte polisler, sürücüye yaptığı işin yasal olmadığını, eğer işlem yapılırsa aracının bağlanacağını ve çok ceza alacağını söyleyerek kendisinden para istedi.
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Cengiz Y.'nin 14 bin lirasını alan iki kişi, polis merkezi önünde indi.
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Sürücü 2 gün sonra gidip şikayette bulundu. Yapılan çalışma sonucu, 10 suç kaydı bulunan Oğuz K. ve 2 suç kaydı bulunan Volkan K. yakalandı.
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