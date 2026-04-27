Sahte vekâletle yüzlerce milyon TL'lik gayrimenkul vurgununa suçüstü

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurt dışında yaşayan bir vatandaş adına sahte vekâlet düzenlenerek gayrimenkul satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, Almanya'da ikamet eden müşteki V.E.'ye ait Aksu ilçesindeki yaklaşık 120 milyon lira değerindeki taşınmazın, sahte vekâletle Tapu Müdürlüğünde satılmak istendiği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, Aksu Tapu Müdürlüğü ve çevresinde 10 kişi suçüstü yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheli ise 3 farklı ilde gözaltına alındı.