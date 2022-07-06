Şaka değil gerçek! Çin'de meyve-sebze karşılığında ev satışı başladı
Çin'de emlak piyasasında yaşanan durgunluk müteahhitleri zor durumda bıraktı. Yeni konut projeleri ve boş kalan evler için ön ödeme olarak karpuz, şeftali, sarımsak ve diğer tarım ürünleri kabul edilmeye başladı.
Çin'de emlak krizi yaşanıyor, ev satışları arka arkaya 11 ay boyunca düştü. Geçen Mayıs ayında 2021 yılının aynı ayına göre ev satışları yüzde 31,5 oranında geriledi. Bununla birlikte, Çin'deki konut piyasası, bir projede inşaata başlamadan önce müteahhitlerin mevduat almasını yasaklayan yeni bir karardan etkilendi. Bu durum müteahhitleri bir borç krizine sürükledi.
Devlet tarafından işletilen China News Weekly adlı haber sitesi, ülkenin doğusundaki Nanjing kentindeki bir inşaat şirketinin, çiftçilerden ön ödeme olarak, değeri 100 bin yuanı (yaklaşık 256 bin lira) geçmemek koşuluyla, bir kamyon dolusu karpuzu kabul edeceğini duyurdu.
Homebuilder Central China Management adlı bir inşaat şirketi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada ise "Yeni sarımsak sezonu vesilesiyle şirketimiz, Qi ilçesindeki sarımsak çiftçilerine fayda sağlamak için yeni bir karar aldı. Çiftçilerin ev almasını kolaylaştıracağız” denildi.
PİYASA FİYATININ 3 KATINA TAKAS
Diğer taraftan, Henan eyaletinde önemli bir sarımsak üreticisi olan Qi ilçesinde ev satın almak isteyenlerin, peşinatlarının bir kısmını ödemek için ürünlerini piyasa fiyatının üç katı ile takas edebilecekleri açıklandı.