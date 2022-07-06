Şaka değil gerçek! Çin'de meyve-sebze karşılığında ev satışı başladı

PİYASA FİYATININ 3 KATINA TAKAS

Diğer taraftan, Henan eyaletinde önemli bir sarımsak üreticisi olan Qi ilçesinde ev satın almak isteyenlerin, peşinatlarının bir kısmını ödemek için ürünlerini piyasa fiyatının üç katı ile takas edebilecekleri açıklandı.