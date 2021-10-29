Şaka olarak başladı, zengin oldu! Şaka ''coinine'' 76 bin TL yatırdı, tam 54.1 milyar TL kazandı
Bir kripto yatırımcısının, Ağustos 2020'de yaklaşık 8 bin dolar değerinde kripto para Shiba inu satın aldığı ve bu paranın bugün 5,7 milyar dolara yükseldiği ortaya çıktı.
Son günlerde artan işlem hacmi ve popülaritesiyle piyasa değerini her geçen gün artıran Shiba’nın ticaretinden bir kişinin yaklaşık 14 ayda 5,7 milyar dolar kazandığı ortaya çıktı.
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2020 yılının Ağustos ayında bir kripto yatırımcısının 8 bin dolar değerinde Shiba inu aldığı belirtilirken, gün itibarıyla kişinin tokenları 5,7 milyar dolara yükseldi.
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İlk çıktığından bu yana yüzde 7 milyondan fazla artan kripto paradan 70 trilyon tane alan yatırımcının 8 bin dolarlık alım yaptığı sırada Shiba’nın, yaklaşık 0.000000000189 dolardan işlem gördüğünün altı çizildi.
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Bugün, kripto para birimi yaklaşık 0.00007941 dolardan işlem görürken bu da 14 aylık yüzde 7 milyondan fazla kazanç anlamına geliyor.
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