Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı!
Yedi Bela Hüsnü, Tokatçı, Sakar Şakir, Tarzan Rıfkı ve Atla Gel Şaban gibi efsane Kemal Sunal yapımlarında rol alan ünlü oyuncu Ünal Gürel'in oğlu bakın kim çıktı.
Yeşilçam'ın belalı tiplemesi Ünal Gürel, 67 yaşında hayatını kaybetmişti. Oyunculuğuyla Türk izleyicisinin hayranlığını kazanan usta oyuncu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.
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Aslen Sakaryalı olan Ünal Gürel, Hacettepe Üniversitesi'nde Şan bölümünü kazandı. Üniversite öğrencisiyken babasını kaybeden ünlü oyuncu, eğitimini yarıda bırakarak İstanbul'a ailesinin yanına döndü ve tiyatroya ilgi duymaya başladı.
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Çeşitli oyunlarda sahneye çıkan usta oyuncu, kısa sürede Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden birine dönüştü.
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Karbonat Erol, Deli Hamdi, Gardırop Fuat gibi karakterlerle akıllara kazınan Ünal Gürel, 2002 yılında hayata gözlerini yumdu.
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