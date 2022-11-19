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  4. Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı!

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı!

Yedi Bela Hüsnü, Tokatçı, Sakar Şakir, Tarzan Rıfkı ve Atla Gel Şaban gibi efsane Kemal Sunal yapımlarında rol alan ünlü oyuncu Ünal Gürel'in oğlu bakın kim çıktı.

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! - Resim: 1

Yeşilçam'ın belalı tiplemesi Ünal Gürel, 67 yaşında hayatını kaybetmişti. Oyunculuğuyla Türk izleyicisinin hayranlığını kazanan usta oyuncu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

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Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! - Resim: 2

Aslen Sakaryalı olan Ünal Gürel, Hacettepe Üniversitesi'nde Şan bölümünü kazandı. Üniversite öğrencisiyken babasını kaybeden ünlü oyuncu, eğitimini yarıda bırakarak İstanbul'a ailesinin yanına döndü ve tiyatroya ilgi duymaya başladı.

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Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! - Resim: 3

Çeşitli oyunlarda sahneye çıkan usta oyuncu, kısa sürede Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden birine dönüştü.

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Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! - Resim: 4

Karbonat Erol, Deli Hamdi, Gardırop Fuat gibi karakterlerle akıllara kazınan Ünal Gürel, 2002 yılında hayata gözlerini yumdu.

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