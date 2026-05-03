Sakarya’da kıyıya vuran çantadan kirli bir servet çıktı!

Kıyıya vuran uyuşturucu dolu çantaya el konulurken, uyuşturucunun Karadeniz üzerinden bir gemiden mi atıldığı yoksa planlı bir sevkiyatın parçası mı olduğu araştırılıyor. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Güvenlik birimleri, bölgedeki kamera kayıtlarını ve deniz trafiğini mercek altına aldı.