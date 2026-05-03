Sakarya’da kıyıya vuran çantadan kirli bir servet çıktı!
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahil şeridinde kıyıya vuran siyah bir çanta, jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Aziziye Mahallesi sahilinde vatandaşlar tarafından fark edilen şüpheli çantayı açan ekipler, piyasa değeri oldukça yüksek olan 21,5 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ile karşılaştı. Vakumlu paketler halinde hazırlanan uyuşturucunun kaynağı araştırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde denizden kıyıya vuran şüpheli bir çanta, bölgede büyük hareketliliğe neden oldu. Ekiplerin çantada yaptığı inceleme sonucunda, tonlarca liralık uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olay, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi mevkiinde yaşandı. Sahil kısmında sahipsiz, siyah bir çanta gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçleri, çevrede önlem alarak çantayı incelemeye aldı. Büyük bir titizlikle açılan çantanın içerisinden, sevkiyata hazır halde hazırlanmış 33 adet vakumlu paket çıktı. Yapılan tartım ve analizlerde paketlerin içerisinde yaklaşık 21,5 kilogram ağırlığında "Skunk" adı verilen uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.
Kıyıya vuran uyuşturucu dolu çantaya el konulurken, uyuşturucunun Karadeniz üzerinden bir gemiden mi atıldığı yoksa planlı bir sevkiyatın parçası mı olduğu araştırılıyor. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Güvenlik birimleri, bölgedeki kamera kayıtlarını ve deniz trafiğini mercek altına aldı.