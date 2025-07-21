Sakarya'da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı; 3 ev yanarak kül oldu
Sakarya’da Geyve ile Pamukova arasında yer alan Çardak Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı. Bir mahallede evler kül oldu...
Kaynak: İHA
Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda başlayan ve mahalleye sıçrayan yangında 3 ev kül oldu.
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Ekipler, bir yandan ormanda çıkan yangını kontrol altına almaya çalışırken, bir yandan da bölgedeki evlere sıçramaması için seferber oldu.
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Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyerek kısa bir sürede geniş bir alana yayıldı.
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Yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek gayesiyle, tedbiren Taşoluk ve Hacılar Mahallesi tahliye edildi.
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