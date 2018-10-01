Sakarya'da selin bilançosu ağır oldu

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise bölgede hasar tespiti için 4 teknik personel görevlendirdi. İlçe genelinde yapılan incelemelerde 104 iş yeri, 38 konut, 5 kamu binası ve 56 aracın selden ve su taşkınından zarar gördüğü tespit edildi. İlçe genelinde onarım ve temizlik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.