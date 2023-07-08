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Sakarya'yı sağanak yağış vurdu

Sakarya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, yollar ve ekili alanlar su altında kaldı.

Sakarya'yı sağanak yağış vurdu - Resim: 1

Sakarya'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, taşkınlara neden oldu. Kuvvetli yağmurla derelerin taşmasıyla, bazı mahalleler suyla kaplandı.

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Sakarya'yı sağanak yağış vurdu - Resim: 2

Çaybaşı Deresi'nin taşmasıyla Erenler ve Çaybaşıyeniköy mahallelerinde yollar ve ekili alanlar suyla doldu. Taşkınlar nedeniyle bazı evlerin zemin katları ile ahırlar su altında kaldı. 

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Sakarya'yı sağanak yağış vurdu - Resim: 3

Taşan dereler ekili alanlara da zarar verirken, DSİ ekipleri bölgede çalışma başlattı. 

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Sakarya'yı sağanak yağış vurdu - Resim: 4

Ekiplerin çalışmaları, dere yataklarında iş makineleriyle sürerken, yetkililer de taşkınların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. (DHA)

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