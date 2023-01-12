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''Sakin şehir'' beyaz gelinliğini giydi

Artvin'in ''sakin şehir'' unvanlı Şavşat ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen sakin şehirde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

''Sakin şehir'' beyaz gelinliğini giydi - Resim: 1

İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen 'Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda 'sakin şehir' unvanı verilen, Artvin'in Şavşat ilçesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü. 

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''Sakin şehir'' beyaz gelinliğini giydi - Resim: 2

Özellikle yazın ve sonbaharda ilgi odağı olan ilçede, kar yağışıyla güzel görüntüler çıktı. 

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''Sakin şehir'' beyaz gelinliğini giydi - Resim: 3

Mimarisi, kültürü ve doğasıyla ziyaretçi çeken Şavşat'ta tescilli yöre motifli ahşap evler, beyaz örtüyle havadan görüntülendi. 

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''Sakin şehir'' beyaz gelinliğini giydi - Resim: 4
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