''Sakin şehir'' beyaz gelinliğini giydi
Artvin'in ''sakin şehir'' unvanlı Şavşat ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen sakin şehirde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen 'Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda 'sakin şehir' unvanı verilen, Artvin'in Şavşat ilçesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü.
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Özellikle yazın ve sonbaharda ilgi odağı olan ilçede, kar yağışıyla güzel görüntüler çıktı.
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Mimarisi, kültürü ve doğasıyla ziyaretçi çeken Şavşat'ta tescilli yöre motifli ahşap evler, beyaz örtüyle havadan görüntülendi.
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