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  4. Sakin şehirde nüfus patlaması! 4 binden 60 bine çıktı

Sakin şehirde nüfus patlaması! 4 binden 60 bine çıktı

Muğla'nın ''Sakin Şehir'' unvanlı Akyaka Mahallesi'nin 4 bin olan nüfusu bayram tatili nedeniyle 60 bine ulaştı. Halk plajında adım atacak yer kalmadı.

Sakin şehirde nüfus patlaması! 4 binden 60 bine çıktı - Resim: 1

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'da, Kurban Bayramı tatiliyle başlayan yoğunluk, devam ediyor. 

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Sakin şehirde nüfus patlaması! 4 binden 60 bine çıktı - Resim: 2

Muğla'ya gelen yerli ve yabancı turistler, Akyaka'da nüfus patlamasına neden oldu. Akyaka'nın girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 

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Sakin şehirde nüfus patlaması! 4 binden 60 bine çıktı - Resim: 3

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü 'Sakin Şehir' unvanlı mahallenin 4 bin olan nüfusu, 15 kat artıp 60 bine ulaştı. 

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Sakin şehirde nüfus patlaması! 4 binden 60 bine çıktı - Resim: 4

Mavi bayraklı 'Halk Plajı'ndaki yoğunluk ise havadan görüntülendi. (DHA)

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