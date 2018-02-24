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  3. 24 Şubat 2018 16:56

Saklandıkları mağara mezarları oldu !

Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonlarda 3 terörist öldürüldü.

Saklandıkları mağara mezarları oldu !

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Saklandıkları mağara mezarları oldu !

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Sırmalı (Gabar) Dağı kırsalında PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla 6. Piyade Tugay Komutanlığınca dün "Kılıç-3" operasyonu düzenlendi.

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Saklandıkları mağara mezarları oldu !

Jandarma özel harekat ve Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığının destek verdiği operasyonda, tespit edilen bir mağarada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Saklandıkları mağara mezarları oldu !

Mağaradaki aramada, teröristlere ait3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar silahı ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

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