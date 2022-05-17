Salda Gölü'nün son hali olay olmuştu: O iddialara yanıt geldi

"MEVSİM NORMALLERİ ÇERÇEVESİNDE SU ÇEKİLMESİ..."

Dünyanın en güzel doğal miraslarından sayılan Salda Gölü'nün son haliyle ilgili ise açıklama geldi. Uçan "Görüntülerdeki yerin bataklık olmadığı, bu alanda mevsim normalleri çerçevesinde su çekilmesinin olduğu tespit edilmiş olup, sarı çamur görüntüsünün bu alandaki gölü besleyen gözelerden sızan suların üzerine, çevredeki ormanlar ve sazlık alanlardan çıkan polenlerin rüzgarla taşınmasından kaynaklı olduğu tespit edildi" dedi.