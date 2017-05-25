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  3. 25 Mayıs 2017 17:32

Saldırıdan sonra ''birliğin'' sembolü oldular

Manchester'daki kanlı saldırıdan sorna anma etkinliklerinde kurbanlar için çiçek bırakan Müslüman Sadık Patel ile Yahudi kadın Renee Rachel Black birliğin simgesi oldu.

Saldırıdan sonra ''birliğin'' sembolü oldular

Manchester'da 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından düzenlenen anma etkinliklerinde, kurbanlar için çicek bırakan Müslüman Sadık Patel ile Yahudi kadın Renee Rachel Black'in birbirlerine sarılarak teselli etmeye çalıştıkları görüntü damga vurdu

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Saldırıdan sonra ''birliğin'' sembolü oldular

İngiliz The Independent gazetesi, görüntüyü 'birliğin sembolü' olarak niteledi...

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Saldırıdan sonra ''birliğin'' sembolü oldular

Sadık Patel, anma töreninde oldukça üzgün ve yıkılmış gözüken yaşlı kadının yanına yaklaşarak önce terör kurbanları için dua etti.

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Saldırıdan sonra ''birliğin'' sembolü oldular

Patel, daha sonra yaşlı kadınla birlikte ağladı ve koluna giderek bitkin haldeki kadının yürümesine yardım etti.

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