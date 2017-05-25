Saldırıdan sonra ''birliğin'' sembolü oldular
Manchester'daki kanlı saldırıdan sorna anma etkinliklerinde kurbanlar için çiçek bırakan Müslüman Sadık Patel ile Yahudi kadın Renee Rachel Black birliğin simgesi oldu.
Manchester'da 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından düzenlenen anma etkinliklerinde, kurbanlar için çicek bırakan Müslüman Sadık Patel ile Yahudi kadın Renee Rachel Black'in birbirlerine sarılarak teselli etmeye çalıştıkları görüntü damga vurdu
Sadık Patel, anma töreninde oldukça üzgün ve yıkılmış gözüken yaşlı kadının yanına yaklaşarak önce terör kurbanları için dua etti.