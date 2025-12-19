  1. Anasayfa
  4. Saldırısına uğradığı eski patronundan böyle intikam aldı

İstanbul Beykoz'da eski patronunun tekmeli ve yumruklu saldırısına uğrayan S.K., olayın ardından arkadaşlarıyla beraber iş yerine giderek eski patronunu darbetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA
Olay, 15 Aralık günü saat 10.20 sıralarında Kavacık Mahallesi Öge Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşının evine kahvaltıya giden S.K., sokakta eski patronu M.Y.'yi gördü.

Bunun üzerine S.K., eski patronu M.Y. ve yanında bulunan K.K.'nin tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. 

Olayın ardından arkadaşının evine giderek durumu anlatan S.K., ve 4 arkadaşı; M.Y.'nin sahibi olduğu iş yerine gitti. Taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarıyla kaydedildi. 

Taraflar arasında daha önceden iş hayatından kaynaklı husumet olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olaylarla ilgili inceleme başlattı.

