Salgında bir iyi haber daha! Yüzde 30'dan 10'a düştü
Koronavirüs salgınında tablo iyiye gitmeye devam ediyor. Ankara'da aşılamanın da etkisiyle pozitiflik oranı yüzde 30'dan 10'a kadar düştü.
Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirler ve son günlerde artan aşılamanın da etkisiyle vaka sayıları azaldı. Vakalardaki düşüş, Covid-19 tanı laboratuvarlarına gelen günlük numune sayıları ile bunlardaki pozitiflik oranlarına da yansıdı.
Başkent'te İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 5 laboratuvardan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarına gelen günlük numune sayısı mart ayında 8 bin iken şimdi 2 binlere düştü. Numunelerdeki pozitiflik oranı da yine aynı aya göre yüzde 30'dan yüzde 10'a geriledi.
AŞININ ETKİSİ
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gül Erdem, "Mart ayıyla kıyasladığımızda özellikle bu kısıtlama önlemlerinin alınması, aşılama çalışmalarının artması; bildiğiniz üzere ilk önce sağlık çalışanları aşılandı. Ardından toplumun geneline yayılan aşı çalışması başlatıldı. Aşılama çalışmalarının yaygınlaştırılmasından sonra anlamlı oranda pozitiflik numunelerde düşüş gördük" dedi.
'GÜNLÜK NUMUNE SAYISI 2 BİNE DÜŞTÜ'
Erdem, mart ayında gelen numunelerle kıyaslandığında 3’te 1 oranında azalma gördüklerini bildirerek şöyle konuştu: