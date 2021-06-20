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  4. Salgında bir iyi haber daha! Yüzde 30'dan 10'a düştü

Salgında bir iyi haber daha! Yüzde 30'dan 10'a düştü

Koronavirüs salgınında tablo iyiye gitmeye devam ediyor. Ankara'da aşılamanın da etkisiyle pozitiflik oranı yüzde 30'dan 10'a kadar düştü.

Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirler ve son günlerde artan aşılamanın da etkisiyle vaka sayıları azaldı. Vakalardaki düşüş, Covid-19 tanı laboratuvarlarına gelen günlük numune sayıları ile bunlardaki pozitiflik oranlarına da yansıdı. 

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Başkent'te İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 5 laboratuvardan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarına gelen günlük numune sayısı mart ayında 8 bin iken şimdi 2 binlere düştü. Numunelerdeki pozitiflik oranı da yine aynı aya göre yüzde 30'dan yüzde 10'a geriledi.

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AŞININ ETKİSİ
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gül Erdem, "Mart ayıyla kıyasladığımızda özellikle bu kısıtlama önlemlerinin alınması, aşılama çalışmalarının artması; bildiğiniz üzere ilk önce sağlık çalışanları aşılandı. Ardından toplumun geneline yayılan aşı çalışması başlatıldı. Aşılama çalışmalarının yaygınlaştırılmasından sonra anlamlı oranda pozitiflik numunelerde düşüş gördük" dedi.

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'GÜNLÜK NUMUNE SAYISI 2 BİNE DÜŞTÜ'
Erdem, mart ayında gelen numunelerle kıyaslandığında 3’te 1 oranında azalma gördüklerini bildirerek şöyle konuştu:

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