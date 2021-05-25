Salgında doğa tatili arayanların uğrak noktası haline geldi

YEŞİL ÖRTÜ İLGİ ÇEKİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca örnek yayla modellerinin oluşturulacağı alanlardan biri olan Rize'nin İkizdere Vadisi, yeşil örtüsü, yaylaları, gölleri, ormanlık alanları, ahşap evleri ve doğa manzarasıyla dikkat çekiyor.



