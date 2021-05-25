Salgında doğa tatili arayanların uğrak noktası haline geldi
Karadeniz Bölgesi, koronavirüs nedeniyle evde kalanların doğa tatilinde tercihi oluyor. Bölgede yayla, dağ ve termal kaplıca tesislerinde rezervasyonlar artmaya başladı.
Pandemi döneminde evde kalanlar, doğaya yöneliyor. Yaz döneminde doğa tatili tercih edenlerin adresi ise Karadeniz Bölgesi oluyor.
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Doğasıyla ziyaretçilerinin beğenisini toplayan bölgede tatil planlaması yapanlar, doğa ve kültür turları ile termal tesisleri tercih ediyor.
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Koronavirüs salgınında evde kalanlar, özlediği doğa tatili için Rize'de yayla, dağ ve termal kaplıca konaklama tesislerinde rezervasyonlarını yaptırıyor.
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YEŞİL ÖRTÜ İLGİ ÇEKİYOR
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca örnek yayla modellerinin oluşturulacağı alanlardan biri olan Rize'nin İkizdere Vadisi, yeşil örtüsü, yaylaları, gölleri, ormanlık alanları, ahşap evleri ve doğa manzarasıyla dikkat çekiyor.
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