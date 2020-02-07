Salgını ilk bilen doktor hayatını kaybetti
Çin'de ortaya çıkan virüsü yazdığı gizli mesajla duyuran doktor Li Wenliag, hastaları tedavi etmeye çalışırken corona virüsün kurbanı oldu. Doktorun ölümü ülkeyi yasa boğdu.
30 Aralık tarihinde genç doktor Li Wenliang Çin'in en yaygın mesaj uygulaması üzerinden tıp okulundan arkadaşlarına bir mesaj attı ve bu mesaj virüsün seyrine damgasını vurdu:
"Yerel bir deniz ürünleri pazarından 7 hasta SARS benzeri bir virüs nedeniyle hastanede karantina altında tutuluyor."
CORONAVİRÜSÜNE BENZİYOR
34 yaşındaki doktor yaptığı testlerin sonucunu görmesinin hemen ardından durumu şu şekilde açıklamıştı: "Hastalık coronavirüsüne benziyor."