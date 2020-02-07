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  3. 07 Şubat 2020 12:09

Salgını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Çin'de ortaya çıkan virüsü yazdığı gizli mesajla duyuran doktor Li Wenliag, hastaları tedavi etmeye çalışırken corona virüsün kurbanı oldu. Doktorun ölümü ülkeyi yasa boğdu.

Salgını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

30 Aralık tarihinde genç doktor Li Wenliang Çin'in en yaygın mesaj uygulaması üzerinden tıp okulundan arkadaşlarına bir mesaj attı ve bu mesaj virüsün seyrine damgasını vurdu:

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Salgını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

"Yerel bir deniz ürünleri pazarından 7 hasta SARS benzeri bir virüs nedeniyle hastanede karantina altında tutuluyor."

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Salgını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

CORONAVİRÜSÜNE BENZİYOR
34 yaşındaki doktor yaptığı testlerin sonucunu görmesinin hemen ardından durumu şu şekilde açıklamıştı: "Hastalık coronavirüsüne benziyor."

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Salgını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

SARS salgını, 2003 yılında Çin'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu. Pekin hükümetinin salgını örtbas etmeye çalıştığı iddialar arasındaydı... Doktor Li, "Sadece üniversitedeki arkadaşlarımı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştım" ifadelerini kullanmıştı..

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