Salgının merkezinde parklara akın ettiler
Koronavirüs salgının merkez üssü ABD'de bir süredir kapalı olan sahil ve parklar yeniden açıldı. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen binlerce kişi parklara akın etti.
Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde başlayan ve şu an 4 milyonu aşkın kişinin savaştığı corona virüs pandemisi dünya üzerinde en çok ABD’yi etkiledi.
Kıtada şu ana dek raporlanan 1 milyon 527 bin 664 hasta var. 90 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Salgının ülkedeki merkezi New York'ta ise tedbirler gevşetilmeye başlandı.
COVID-19 tedbirleri kapsamında kapatılan sahil ve parkların yeniden açılmasıyla ABD'liler güneşi fırsat bilerek parklara ve sahillere akın etti.