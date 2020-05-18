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  3. 18 Mayıs 2020 12:21

Salgının merkezinde parklara akın ettiler

Koronavirüs salgının merkez üssü ABD'de bir süredir kapalı olan sahil ve parklar yeniden açıldı. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen binlerce kişi parklara akın etti.

Salgının merkezinde parklara akın ettiler

Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde başlayan ve şu an 4 milyonu aşkın kişinin savaştığı corona virüs pandemisi dünya üzerinde en çok ABD’yi etkiledi.

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Salgının merkezinde parklara akın ettiler

Kıtada şu ana dek raporlanan 1 milyon 527 bin 664 hasta var. 90 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Salgının ülkedeki merkezi New York'ta ise tedbirler gevşetilmeye başlandı.

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Salgının merkezinde parklara akın ettiler

COVID-19 tedbirleri kapsamında kapatılan sahil ve parkların yeniden açılmasıyla ABD'liler güneşi fırsat bilerek parklara ve sahillere akın etti.

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Salgının merkezinde parklara akın ettiler

Güneşin tadını çıkaran vatandaşlar kimi zaman sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

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