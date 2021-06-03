Salgının yeni merkezinde koronavirüse karşı ilginç yöntem
Salgının yeni merkezi olarak bilinen Hindistan'da bir karakolda polisler, koronavirüse karşı ilginç bir yöntem geliştirdi.
Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Hindistan’da, salgını önlemek için akıl almaz yöntemler kullanılıyor.
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Son olarak Gaziabad kentindeki bir karakolda görevli polisler, koronavirüse karşı bir önlem olarak düdüklü tencereye bağlı borulardan verilen bitkisel buharı teneffüs etti.
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Polisler, buhardan pek haz etmese de uzun uzun bekledi.
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Yüzlerinin şekilleri bile değişen polislerin, bu şekilde koronavirüsten korunacaklarını düşündükleri belirtiliyor.
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