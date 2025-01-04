Şam sokaklarında halk kolları sıvadı

Temizlik çalışmaları kameralara yansıdı. Bölgede devam eden çalışmalar ile konuşan yetkililer, “İş birliği ve ekip çalışması ruhunu geliştirmek için 'My Syria' ekibiyle birlikte Arnous Meydanı ve Al-Salihiya Pazarı'nda bölgeyi güzelleştirmek üzerine çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.