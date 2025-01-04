Şam sokaklarında halk kolları sıvadı
Suriye'nin başkenti Şam'da belediye hizmetlerinin başlamaması nedeniyle halk ve ekipler sokakları temizlemeye başladı.
Kaynak: DHA
Suriye'nin başkenti Şam'da belediye hizmetlerinin henüz başlamaması nedeniyle temizlik çalışmalarını halk ve gönüllü ekipler üstlendi.
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Temizlik çalışmaları kameralara yansıdı. Bölgede devam eden çalışmalar ile konuşan yetkililer, “İş birliği ve ekip çalışması ruhunu geliştirmek için 'My Syria' ekibiyle birlikte Arnous Meydanı ve Al-Salihiya Pazarı'nda bölgeyi güzelleştirmek üzerine çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
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