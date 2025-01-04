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Şam sokaklarında halk kolları sıvadı

Suriye'nin başkenti Şam'da belediye hizmetlerinin başlamaması nedeniyle halk ve ekipler sokakları temizlemeye başladı.

Kaynak: DHA
Şam sokaklarında halk kolları sıvadı - Resim: 1

Suriye'nin başkenti Şam'da belediye hizmetlerinin henüz başlamaması nedeniyle temizlik çalışmalarını halk ve gönüllü ekipler üstlendi. 

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Şam sokaklarında halk kolları sıvadı - Resim: 2

Temizlik çalışmaları kameralara yansıdı. Bölgede devam eden çalışmalar ile konuşan yetkililer, “İş birliği ve ekip çalışması ruhunu geliştirmek için 'My Syria' ekibiyle birlikte Arnous Meydanı ve Al-Salihiya Pazarı'nda bölgeyi güzelleştirmek üzerine çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Şam sokaklarında halk kolları sıvadı - Resim: 3
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Şam sokaklarında halk kolları sıvadı - Resim: 4
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