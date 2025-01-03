Şam'ın gizli tünelleri böyle görüntülendi

Tünellerin rejimin hava saldırılarından korunmak ve ulaşımı sağlamak amacıyla inşa edildiğini ifade eden Hüsam Elabad, “Şu an olduğumuz konum Doma Mahallesi Şehitler Kavşağı. Bu tünel Özgür Suriye Ordusu tarafından 2014 yılında açıldı. Özgür Suriye Ordusu'nun başka mahallelere bağlantı için kurduğu bir tünel. Acil çıkışlar ve girişler için inşa edilmiş. Tünelin uzunluğu yaklaşık 15 kilometre. Buradan araçlarıyla girerek farklı mahallelerden çıkıyorlardı. Tünelin içinde her mahalleyi gösteren yönler vardı” dedi.