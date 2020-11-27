Samoa’da ilk koronavirüs vakası görüldü

SAMOA BAŞBAKANI: BUNUN İÇİN UZUN ZAMANDIR HAZIRLANIYORUZ

Samoa Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi tarafından geçen hafta Facebook’tan yapılan duyuruda, halkı korkmamaya ve sakin kalmaya çağırdı.



Tuilaepa, “Endişelenecek bir şey yok. Bunun için uzun zamandır hazırlanıyoruz. Tıbbi personelimiz hazır ve yeterli tıbbi malzememiz var. Son 9 aydır corona virüse karşı güvende olduğumuz için şükrediyorum. Şimdi Samoa halkından ricam dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişinin halihazırda uygulamakta olduğu önlemleri hepimizin uygulaması. Gördüğünüz gibi ben de bir maske takıyorum” ifadelerini kullandı.



(Fotoğrafta Samoa Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi, geçen yıl kızamık aşısı yaptırırken görülüyor.)